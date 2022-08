A fost iertat Darius Olaru pentru suspendarea din meciul cu Viking? Mihai Stoica a lămurit situația mijlocașului de la FCSB

Pentru confruntarea din Norvegia, FCSB nu se va putea baza pe Darius Olaru, care a ajuns la trei cartonașe galbene văzute în preliminariile Conference League și va fi suspendat.

La meciul cu Viking, Darius Olaru a văzut cartonașul galben în ultimul minut de joc. Ianis Stoica a fost avertizat pentru un fault din spate, iar Olaru a mers imediat la arbitru pentru a cere explicații. Momentul nu a fost surprins de camerele TV, însă, cel mai probabil, mijlocașul ofensiv a fost avertizat pentru proteste.

Returul dintre Viking și FCSB este programat joi, 25 august, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.



Mihai Stoica, detalii noi despre situația lui Darius Olaru

Managerul general de la FCSB a explicat că tensiunile de după meciul cu Viking s-au diminuat, iar Darius Olaru va rămâne în țară pentru a se pregăti în vederea meciului din campionat, cu Hermannstadt.

"Citeam că a fost amendat și pedepsit Olaru că nu merge acolo. Cum să meargă dacă e suspendat? Rămâne să se antreneze. Îl iei degeaba? Noi jucăm duminică cu Sibiul, care chiar joacă fotbal. Avem nevoie de Olaru să se antreneze. E pace cu Olaru.



Ce am avut de spus am spus. Am văzut că spunea ăsta de la AFAN că e mai complicat. Jucătorul e de acord, nu contestă chestia asta. Hulubei știe foarte bine că la noi nu se pune problema să fie conflicte. El trebuie să transmită vibrații pozitive echipei în Norvegia. Dacă nu se califică echipa, cade și pe el. Dar gata, s-a terminat. Ce a fost a fost", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Darius Olaru, amendă de 5000 de euro



Olaru va primi și o amendă pentru gestul care a dus la suspendarea sa pentru returul cu Viking. Gigi Becali a anunțat că mijlocașul va plăti 5.000 de euro.

"Am vorbit și eu cu el și i-am zis ca să-i dea 5.000 de euro amendă. El nu avea dreptate. Ianis Stoica a făcut un fault și a luat meritat cartonaș galben și atunci de ce să te duci tu ca să iei galben și să fii eliminat. A greșit, așa că va fi amendat", a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea "Ora exactă în sport".