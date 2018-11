FARA CUVINTE! Golul SEZONULUI, marcat de un fost stelist! E incredibil ce s-a intamplat pe teren in doar cateva secunde | VIDEO FABULOS

Golul sezonului s-a marcat sambata seara!

Habib Habibou a marcat un gol cu totul neobisnuit in meciul disputat sambata de echipa sa, Maccabi Petah-Tikva, in Israel.

Aflat langa un coechipier care fusese faultat si ramasese intins pe gazon, a vazut ca actiunea echipei sale la poarta adversa continua, asa ca a profitat de faptul ca se afla in careu si portarul adversarilor scapase mingea, care se indrepta fix spre el.

S-a ridicat de langa coechipierul accidentat si a reusit sa marcheze singurul gol al partidei, cu ajutorul caruia Maccabi Petah-Tikva a invins-o pe Netanya.

Imediat dupa ce a trimis mingea in poarta, acesta s-a intors langa colegul accidentat, fara sa se bucure de reusita sa. Golul a fost validat, in ciuda nemultumirii adversarilor.

Habibou a jucat si la Steaua, in 2008, sub forma de imprumut, reusind sa marcheze un gol in opt aparitii.