Mihai Teja a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB.

Actualul antrenor de la Voluntari, Mihai Teja, a vorbit despre perioada in care a pregatit-o pe FCSB. Teja a fost la echipa ros-albastra in a doua parte a sezonului 2018/2019 si antrenorul a vorbit despre felul in care Gigi Becali se implica in alcatuirea echipei:

"Au fost momente cand mi-a dat sugestii si am spus da. Imi zicea: <Crezi ca pierdem meciul daca intra X si nu Y?>. Iar eu ii raspundeam: <Nu, nea Gigi>.

Va dati seama ca nu m-am simtit foarte bine. Norocul meu a fost ca l-am cunoscut pe Filip din primul meu mandat la Steaua. Filip e un baiat deosebit si are un caracter incredibil. El juca fundas stanga, dar a fost reprofilat de Reghecampf la Chiajna mijlocas central. Eu i-am spus lui Becali ca la mijlocul terenului avem nevoie de jucatori creativi, dar si de fotbalisti care sa dea echilibru. I-am explicat ca am nevoie de Filip in alta parte", a spus Teja la gsp.