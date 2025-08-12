LPF și FRF au modificat, în regim de urgență, o prevedere din regulament care l-a ajutat pe Gigi Becali să-l înregistreze pe Malcom Edjouma pe lista FCSB-ului pentru meciurile din campionat.



Rapid și Universitatea Craiova au fost primele care au contestat această decizie, iar Dan Șucu i-a cerut chiar demisia președintelui LPF Gino Iorgulescu, printr-un comunicat dur postat de Rapid pe rețelele de socializare.



Atitudinea giuleștenilor s-a schimbat radical la Adunarea Generală a LPF. Victor Angelescu, acționar și președinte la Rapid, s-a limitat să spună că reprezentanții cluburilor au avut ”o discuție calmă” cu cei de la Ligă.



Victor Angelescu, prima reacție după Adunarea Generală a LPF



Rapid a avut nu mai puțin de trei reprezentanți la sediul LPF. Pe lângă Victor Angelescu, au fost prezenți și Mircea Mereuță (director executiv), dar și Mihai Marian (directorul juridic).



”Normal că s-a discutat și de scandalurile din ultimele zile. Ne-am susținut și acum părerea.Problema nu a fost modificarea regulii, ci modul cum s-a facut. Cred că s-a gestionat foarte prost. Un singur club este ajutat si altele, nu. Nu e normal, sper să nu se mai facă așa și pe viitor.



Ce am vorbit rămâne înăuntru. Eu cred ca se vor schimba lucrurile. Nu a fost problema că s-a dorit să se îndrepte această eroare. Pe viitor nu cred că se vor mai face asemenea probleme.



Am avut niste discutii, speram să fie mai bine pe viitor. Cum a fost creat acest lucru, nu a fost ok. Când au avut alte echipe, nu s-a intervenit. Repet, este o regulă bună. (n.r. S-a cerut demisia?) Nu, nu, nu, am vorbit foarte calm. A fost o discuție generală”, a spus Victor Angelescu, în dialog cu reporterii prezenți la sediul LPF.



Claudiu Rotar, de la Hermannstadt, îl apără pe Gigi Becali



Sunt și patroni care cred că demersul inițiat de Gigi Becali favorizează toate echipele din Superligă. Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, crede că toate formațiile din primul eșalon vor avea de câștigat și nu intenționează să voteze pentru demiterea președintelui LPF.



„Nu o favorizează pe FCSB, ne favorizează pe toți! Era ceva normal, e o normalitate, doar în România nu era chestia asta, să ai jucători și să nu-i poți înscrie, dacă se accidentează să-i schimbi între ei...



(n.r. - Au fost cluburi scandalizate de această decizie. Rapid și Universitatea Craiova, de exemplu...) Două din 16.



(n.r. -Ați vota pentru schimbarea președintelui LPF?) Pentru ce? Pentru chestia asta, nu, nu avem de ce să-l demitem. Era o greșeală, părerea mea, de la bun început (n.r. - regula)”, a spus Claudiu Rotar, pentru PRO TV și Sport.ro.

