Campioana României a ajuns la cinci înfrângeri, patru remize și o singură victorie în noul sezon. Concentrați pe accederea în cupele europene, roș-albaștrii au uitat să mai joace fotbal în Superliga.



Cu FC Botoșani, în etapa #10, FCSB a pierdut 1-3, într-un meci în care niciun jucător nu s-a remarcat cu adevărat. Doar moldovenii au fost la înălțime, în frunte cu Mykola Kovtalyuk, care a realiza to ”dublă”.



Ce a scris FCSB pe rețelele social media după eșecul de la Botoșani. Fanii, furioși: ”Felicitări, sunteți de toată jena”



Imediat după meci, FCSB a consemnat eșecul și pe rețelele social media. ”O nouă înfrângere pentru roș-albșatri, care au acumulat doar șapte puncte după primele etape din Superliga”, a scris campioana pe Facebook.



Iar în secțiunea de comentarii, suporterii echipei pregătite de Elias Charalambous și-au arătat mânia față de maniera în care FCSB a performat în startul actualei stagiuni.



”Felicitări, sunteți de toată jena”

”Dezastru, penibili!”

”Ce fotbal să jucați?”

”În ritmul ăsta, băieții trebuie să ia în serios evitarea în Liga a 2-a”

”Dezinteres total, lipsă de chef de joc, absolut nimic. Nu am cuvinte”

”Să vă fie rușine, sunteți praf!”



Și galeria a plecat de lângă FCSB după umilința de la Botoșani. Peluza Nord 1995 a transmis un mesaj prin care a evidențiat că ”prietenia” cu jucătorii s-a încheiat și că așteaptă ca echipa să revină la forma care i-a adus două campionate la rând.



”Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.



Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.



Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici. Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun.



De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…”, a scris Peluza Nord 1995 pe Facebook.

