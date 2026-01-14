Metalist Harkov a trimis o ofertă oficială de patru milioane de euro pentru mijlocașul ”Câinilor Roșii”.

Andrei Nicolescu: ”Este foarte important ce își dorește Cîrjan!”

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a confirmat oferta de patru milioane de euro primită de la Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan, însă a transmis că Dinamo și-ar fi dorit cinci milioane în schimbul mijlocașului.

”Este oficială oferta din Ucraina. Metalist Harkov. Astăzi a venit oferta. Am mai avut alte discuții, au mai fost, dar niciodată nu a mai venit oficial. Este prima dată când vine. Suma este de 4 milioane.

Noi am declarat că, pentru noi, este foarte important. Dacă ar fi să plece, ne-am fi setat o țintă la 5 milioane, nu la 4. Este foarte important ce își dorește și el.

Acum nici boardul nu știe ce își dorește. Abia le-am spus. Urmează să se decidă. Decizia trebuie să fie a boardului, dar avem o relație specială cu Cătă”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Întrebat cum vede Cîrjan posibilitatea de a ajunge în Ucraina, Nicolescu a transmis că mijlocașul a fost luat prin surprindere de oferta celor de la Metalist și încă nu a luat o decizie cu privire la viitorul său, însă fotbalistul va lua o hotărâre în următoarele zile.

”Este important să fie și Cătălin ok cu asta. Cred că știa de la impresar. Am vorbit și noi. Nu este decis, nu este hotărât apropo de asta. Este totul foarte din scurt. Este greu să spunem da sau nu. Reținerea este mai mult legată de atașamentul lui pentru Dinamo. Crede foarte puternic. Foarte mare ar fi diferența din punct de vedere financiar.

Este o problemă de gestionat, dar cred că o vom rezolva. Clubul poate ar fi mulțumit cu 5 milioane. Depinde foarte mult de echipă. Contează și modul de plată al sumelor. Contează multe, dar noi asta ne-am setat pentru el. Mi s-a părut corect în relația noastră cu el. Mai departe, dacă el este mulțumit, asta este altă discuție.

La ora 2 a venit oferta. Este mult de discutat. Nu avem ce concluzie să tragem în seara asta. O să vedem. Boardul va decide. Este important pentru cei care au băgat bani în Dinamo să aibă toate detaliile pe masă și să poată lua o decizie”, a adăugat Nicolescu.

