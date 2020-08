N-a mai facut NICIODATA asa ceva! Anunt de ultima ora al lui Becali in privinta transferurilor! Ce urmeaza pentru FCSB

Becali a terminat-o cu transferurile inca de la inceputul lui august!

Promite sa nu mai aduca niciun jucator la FCSB! Patronul clubului spune ca nu va mai investi in achizitii. FCSB va miza pe jucatorii reveniti dupa imprumuturi, precum si pe cei cumparati si lasati pana acum sa joace la echipele de unde au fost adusi: Tarnovanu de la Poli Iasi si Sut de la Clinceni. Fotbalistii care nu vor prinde prima echipa vor ajunge in C, la FCSB 2, anunta Becali.

"Nu a mai plecat nimeni de la noi, nu mai iau pe nimeni. Am jucatori suficienti. De plecat, cine sa plece? Nimic, nu am nicio oferta, nimic. Sa asteptam, sa vedem cupele europene, ce oferte vor fi. Poate sa fie cine-o fi, nu ma mai intereseaza, gata. Chem si jucatorii imprumutati ca sa avem lot. E posibil sa jucam si noi cu CSA, suntem in Liga a 3-a. Trebuie sa facem si noi echipa. Nu o sa ma axez neaparat pe liga a 2-a, pe divizia C. Nu ma intereseaza, rad, dar e posibil la momentul ala sa-mi vina o ambitie sa-i mai tin un an in liga a 3-a", a spus Becali la Digisport.