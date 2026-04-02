Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, este gata să cedeze clubul dacă va primi o propunere din partea unui investitor, hotărât să ducă echipa ”la următorul nivel”. Așa cum a dezvăluit, omul de afaceri nu a avut până acum discuții concrete, ci doar ”tatonări”.

Nemulțumit de faptul că nu este sprijinit de autoritățile locale la nivelul la care și-ar fi dorit, Meszar se gândește deja la sezonul următor și pune la cale un buget de șapte milioane de euro, mai mare decât cel din acest sezon.

Chiar dacă este pe locul opt și are șanse bune de a încheia play-out-ul în zona primelor două locuri, UTA Arad nu poate participa la barajul pentru Conference League. Clubul nu a aplicat nici în acest sezon pentru licența UEFA.

„(n.r. - Ce buget ați putea asigura, de unul singur, în sezonul următor?) Din păcate, an de an, bugetul trebuie să fie mai mare.

Pretențiile jucătorilor sunt an de an mai mari, costurile competiției la fel, deci în jur de șapte milioane, cel puțin. Până acum am reușit, deci trebuie să reușesc și în continuare”, a spus Alexandru Meszar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

UTA Arad a pierdut primul loc din play-out, după ce a cedat în ultima etapă pe Arena Națională, cu FCSB, scor 1-0. Rămâne pe locul opt cu 25 de puncte, la un punct în fața celor de la FC Botoșani.

Echipa pregătită de Adrian Mihalcea va juca în următoarea rundă pe teren propriu, în compania ultimei clasate Metaloglobus, care vine după o serie bună, de trei meciuri fără înfrângere în campionat.