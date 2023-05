Dublă lovitură! Ce se întâmplă cu Deian Sorescu după ce FCSB a ratat titlul

După ce FCSB a ratat titlul, Gigi Becali a criticat mai mulți fotbaliști pentru prestația din meciul cu Farul (2-3), inclusiv pe Deian Sorescu. Finanțatorul vicecampioanei a anunțat că jucătorii care își încheie contractele în această vară se vor despărți de echipă, iar în această situație se află și fundașul dreapta.

Deian Sorescu pleacă de la FCSB și nu ar mai fi dorit nici de Rakow

Astfel, Sorescu se va întoarce la Rakow, însă presa din Polonia scrie că internaționalul român ar urma să schimbe din nou echipa. Campioana din Ekstraklasa și-ar dori să scape de fundașul dreapta, astfel că în această vară ar putea fi cedat definitiv către o altă formație.

"Sorescu are unul dintre cele mai mari salarii de la Rakow, iar clubul va încerca probabil să scape de el", a explicat publicația poloneză Gol24.

În acest sezon, Deian Sorescu a strâns 15 meciuri și două goluri la Rakow. În ianuarie a făcut pasul la FCSB, unde a fost constant titular: 18 partide jucate și două goluri înscrise.

Sorescu încheie sezonul campion în Polonia cu Rakow și vicecampion în România cu FCSB.

50.000 de euro a plătit FCSB pentru a-l împrumuta pe Sorescu de la Rakow

950.000 de euro trebuia să plătească FCSB pentru a-l transfera definitiv pe Sorescu

Deian Sorescu, printre jucătorii criticați de Gigi Becai

La o zi după înfrângerea usturătoare suferită de FCSB, Gigi Becali și-a „mitraliat” fără milă jucătorii.

„Și greșeala mea că tot am avut încredere în Cordea ăsta, văd că se duce din ce în ce mai jos. Sorescu îi dă pase lui Borza la trei metri. Ovidiu Popescu, în care am avut încredere și am zis că are bărbăție, se ascundea de minge!

Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători, în Coman și în Șut. Compagno a dat gol și nu l-am mai văzut pe teren. Dacă ai mentalitate de fotbalist, îl plimbi pe adversar până îl distrugi. La 2-0 zicea Coman că nu mai e de frică. Îi dai 7-0, pentru că ei s-au descoperit, dar noi ne-am speriat. În partea stângă ce s-a greșit? A ieșit Tavi, se ducea ca un șoricel după Borza.

A intrat Cordea, poate acolo s-a greșit. L-am băgat pe Cristea, că am zis are ăla galben. Dacă nu era Cristea, puteam să fim iar la campionat. A dat pasă la adversar. Bă, voi vă dați seama?! N-au, săracii, nicio vină”, a spus Gigi Becali, la o zi după dezastrul cu Farul.