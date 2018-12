4 meciuri de vazut in Romania in acest weekend: U Cluj, meci capital in lupta pentru promovare

Doua partide importante din Liga 1 si doua derby-uri istorice din Liga 2.

1. FCSB - VIITORUL

Partida se va desfasura duminica, 9 decembrie, de la ora 20.00, pe Stadionul "Nicolae Dobrin" din Pitesti. Daca, la prima vedere, asocierea dintre nasul Hagi si finul Becali ar putea sa aduca aminte de "omeniile" din trecut, partida se anunta incrancenata, dupa ce cei doi patroni si-au declarat razboi recent prin intermediul mass-media. FCSB ocupa pozitia secunda in clasamentul Ligii 1, cu 34 de puncte, la 5 lungimi de liderul CFR Cluj, in timp ce Viitorul este pe locul al treilea, cu 33 de puncte. Va fi si un duel al generatiilor U21, bucurestenii (Vlad, Nedelcu, Coman, Morutan, Man) si constantenii (Ghita, Matan, Casap, Hagi, Dragus, Ciobanu, Boboc, Baluta), fiind cei care au dat cei mai multi jucatori la nationala de tineret calificata recent la Euro 2019. De asemenea, este de urmarit si cum va fi primita echipa lui Becali la Pitesti. La precedenta partida, victoria 2-1 cu Medias, fiind prezenti in tribune doar 3.245 de spectatori, temperatura fiind una extrem de scazuta, iar galeria lui FC Arges punand la cale un boicot local.

2. CFR CLUJ - GAZ METAN MEDIAS

Meciul se va disputa pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu" din Cluj, sambata, 8 decembrie, de la ora 20.00. Clujenii sunt lideri in Liga 1, cu 39 de puncte, in timp ce mediesenii ocupa pozitia a 6-a, ultima care asigura accesul in play-off, cu 27 de puncte. Dincolo de locurile ocupate in clasament si de forma foarte buna aratata in ultima vreme, partida va prilejui si un duel intre doua dintre cele mai interesante linii de atac din Liga 1 (Deac, Tucudean, Paun vs. Olaru, Ely Fernandes, Fortes). Duelul dintre cele doua cluburi ardelene este unul istoric, primele meciuri dintre ele avand loc in sezonul 1947-1948, Mediasul castigand cu 2-1 pe teren propriu, pentru ca returul de la Cluj sa se incheie nedecis, 1-1.

3. FARUL - UTA

Partida se va desfasura sambata, 8 decembrie, de la ora 11.30, pe Stadionul "Farul" din Constanta. Desi gazdele ocupa locul 16, primul retrogradabil, iar oaspetii sunt pe locul 10 in clasamentul Ligii 2, intalnirea pune fata in fata doua dintre cluburile istorice ale Romaniei. Farul a fost infiintat in 1949 (reinfiintat, dupa faliment, in 2016), si este detinut in acest moment de Ciprian Marica si Asociaţia Suporter Spirit Club Farul Constanta, in timp ce UTA a fost fondata in 1945 (reinfiintata, in 2013, dupa faliment) si este sustinuta de Asociatia Suporter Club UTA, cele doua detinand marcile si palmaresul cluburilor istorice. Dobrogenii nu au un palmares deosebit, doar o finala de Cupa Romaniei disputata, dar au jucat 42 de sezoane pe prima scena a fotbalului romanesc (locul 11 all-time), in timp ce UTA este supranumita "Campioana Provinciei", pentru ca a evoluat timp de 38 de sezoane in Liga 1 (locul 13 in acest clasament) si are in palmares 6 titluri de campioana si doua Cupe ale Romaniei. Trebuie urmarit si duelul dintre antrenorii Petre Grigoras si Ionut Popa.

4. "U" CLUJ - CHINDIA TARGOVISTE

Cele doua echipe se vor infrunta vineri, 7 decembrie, de la ora 19.30, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca. Daca Farul - UTA este meciul cu cea mai mare incarcatura istorica al etapei de Liga 2, cel dintre "U" Cluj si Chindia, pe langa acest capitol, bifeaza si importanta pentru clasament, cele doua fiind contracandidate la promovare. Targovistenii sunt lideri in Liga 2, cu 44 puncte, in timp ce clujenii ocupa locul 5, cu 41 puncte. "U" Cluj are la activ 56 de sezoane pe prima scena a fotbalului romanesc (locul 6 in aceasta ierarhie), avand in palmares doar un loc second in Liga 1 si o Cupa a Romaniei, dar o istorie impresionanta de aproape un secol in spate, in timp ce Chindia are 9 sezoane de Liga 1 si multe altele de Liga 2, incepand cu 1948, anul fondarii. Pe banca Chindiei sta Viorel Moldovan, in timp ce clujenii sunt condusi, deocamdata neoficial, de Bogdan Lobont, cei doi fiind fosti coechipieri la echipa nationala.

