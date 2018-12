Copila din Podu Turcului care a ajuns sa duca Romania in spate la EURO: "Am dat cu coasa la camp si am muls vacile, nu mi-e rusine! Fratii mei imi vorbesc cu dumneavoastra"

Crina Pintea (28 de ani) este una dintre cele mai bune handbaliste ale Romaniei. Pivotul primei reprezentative, o jucatoare cu o forta incredibila, poarta pe umeri sarcina de a se bate cu adversarele pe semicerc.

Crina Pintea este cea mai impunatoare prezenta din echipa de handbal feminin a Romaniei. Pivotul lui Issy Paris, in varsta de 28 de ani, are o inaltime de 1.92 metri si o dorinta de a castiga pe masura. Crina are si o poveste incredibila de viata.

Considerata a fi poate cel mai in forma pivot din handbalul feminin in acest moment, Crina Pintea s-a apucat de handbal la varsta de 16 ani, atunci cand un profesor de sport a vazut-o pe ulita satului in care locuia. Crina e nascuta in Podu Turcului, judetul Bacau, si mai are doua surori si un frate.

Acum o jucatoare de baza in nationala Romaniei, Crina a inceput handbalul dupa ce profesorul de sport i-a recomandat sa se duca la un trial.

"Era iarna, in 2006. Ma intorceam de la scoala si mergeam pe jos spre casa. Era zapada mare, ninsese mult in acea iarna. Deodata o masina s-a oprit langa mine. Era profesorul meu de sport din clasele 5-8. M-a intrebat daca nu vreau sa ma duc la handbal. Eu i-am zis ca e cam tarziu, dar mi-a spus ca merita sa incerc", povestea Crina intr-un interviu acordat in urma cu un an cotidianului Gazeta Sporturilor.

La scurt timp, Crina i-a scris o scrisoare lui Gheorghe Tadici, pe atunci selectioner al Romaniei si antrenor la HC Zalau.

"I-am trimis-o si mi-a si raspuns. A vrut sa ma vada si ne-am intalnit la un meci la Roman. Domnul Tadici m-a trimis la Valcea, m-a vazut mare si mi-a spus ca am potential", mai spunea ea.

Chiar daca nu stia prea multe despre handbal, Crina a primit o sansa la Oltchim, dar nu a stat mult. Dupa doua saptamani s-a intors la Podu Turcului.

"Se intampla prin mai-iunie. Apoi a venit vacanta. M-am intors acasa, mi-am incheiat situatia scoalara, am terminat clasa a zecea de profesionala si din vara m-am prezentat iar la Valcea.



Intram in sala la 7 dimineata si nu mai ieseam pana seara. Faceam antrenamente cu toate grupele de varsta, de la cadete pana la junioare 1. Am renuntat si la scoala pentru un an, ca sa ma axez doar pe handbal", si-a mai amintit ea.

In 2007, Oltchim a desfiintat insa grupele de junioare. Se intampla chiar in momentul in care Crina ajungea la nationala de junioare a Romaniei.

Ea a plecat la Centrul de Excelenta de la Valcea, iar dupa juniorat a ales Zalaul lui Tadici. A facut-o din recunostinta pentru antrenor, dar spune ca ulterior a trait un calvar.

"Toata lumea mi-a spus sa nu ma duc la Zalau, dar eu le-am zis tuturor ca nu ma intereseaza, ca vreau sa fiu recunoascatoare fiindca eu stiu ce a facut omul Gheorghe Tadici pentru mine.



Acolo nu am fost, insa, deloc apreciata. Nu trebuia sa vina sa ma ia in brate! Cand am ajuns, dupa primele meciuri, a inceput calvarul. Amenzi, jigniri! Asa a continuat sase ani! Nici nu vreau sa imi aduc aminte de acele clipe", rememora Crina Pintea.

In 2015, Crina Pintea a reusit sa obtina numarul de telefon al antrenorului Herbert Muller si dupa cateva discutii a ajuns sa se transfere in Germania, la Thuringer. A plecat acolo si a luat campionatul!

"O colega de la nationala m-a sfatuit sa ma propun eu la un club, doua. Asa am ajuns sa vorbesc cu Herbert Muller. El isi facuse lotul, dar am fost in probe si m-au placut. M-au luat dupa ce o alta fata s-a accidentat si a eliberat un loc" - Crina Pintea.

Intre 2015 si 2017, Crina Pintea a luat titlul in Germania si a jucat in Liga Campionilor, iar ulterior s-a transferat la Issy Paris 92, unde este legitimata si in prezent.

Din vara viitoare, ea ar putea ajunge la ETO Gyor, echipa care a inceput sa o curteze serios. Si CSM Bucuresti e o varianta.

"A fost o oferta buna de la Issy Paris, desi trebuie sa recunosc ca cele mai bune contracte mi s-au oferit tot din Romania. Numai ca nu vreau sa ma intorc acum. Vreau sa mai joc afara", mai spunea ea.

"Mi-am dat seama ca sunt un om foarte puternic, ca am rezistat dupa toate cate mi s-au intamplat. Am ajuns sa spun <Multumesc pentru tot raul facut, ca sa fiu acum cine sunt>. Ambros m-a ajutat, a vorbit cu mine, mi-a dat incredere, este un om extraordinar" - Crina Pintea

"Parintii mei sunt oameni modesti, muncesc la camp, cu mainile. Si-au dorit sa ne vada realizati, pe mine si pe fratii mei mai mici. Fratii mei imi vorbesc cu dumneavoastra. pentru ei sunt un Dumnezeu! Le spun ca nu-mi mai zica asa, dar degeaba. Si oamenii din sat se uita la mine altfel, parca, dar eu nu m-am schimbat" - Crina Pintea