A fost golgheterul Romaniei si in top 10 GHEATA DE AUR, acum e liber de contract: "Nu vreau sa ma intorc in Liga 1!"

Liviu Antal s-a despartit de lituanienii de la Zalgiris Vilnius.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Antal a decis sa-si rezilieze contractul in Lituania, acolo unde a avut un sezon excelent, cu 23 de reusite in campionatul lituanian.

Atacantul roman a ratat insa titlul cu Zalgiris si a decis sa plece. Antal s-a clasat pe locul 10 in cursa pentru Gheata de Aur, trofeu castigat de Leo Messi. Fostul golgheter al Romaniei si campion cu Otelul Galati, Antal anunta ca nu vrea sa joace in Liga 1 si isi cauta un angajament in strainatate. Momentan e in vacanta cu iubita in Brazilia.

"Mi-am terminat contractul in Lituania, iar acum vreau sa ma relaxez o perioada. Ma bucur enorm ca in 2017 am luat decizia sa plec in Lituania. Am avut primele sase luni mai grele pana ce m-am acomodat cu terenul sintetic si cu campionatul, dar in 2018 am avut un an foarte bun. Pacat ca nu am castigat si campionatul. Multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi, conducerea clubului, antrenorului si nu in ultimul rand colegilor. Le doresc multa bafta si sper ca anul viitor vor castiga campionatul", a declarat Liviu Antal pentru Sportul Salajean.



"Inca nu m-am hotarat ce voi face. Vreau in aceasta perioada sa ma bucur de vacanta si apoi voi lua o decizie. Poate ma voi intoarce in Lituania, dar in momentul de fata am discutii cu mai multe echipe. Momentan nu vreau sa ma intorc in Romania”, a mai spus fotbalistul pentru sursa citata.

Antal a marcat 23 de goluri in campionat, 5 in Cupa Lituaniei si 3 in Europa League.