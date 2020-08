3 jucatori au plecat azi de la Viitorul si vor juca la o alta echipa din Romania! Surprize mari: la cine a renuntat Hagi

Viitorul a renuntat la 3 fotbalisti chiar inaintea meciului cu FCSB, de maine!

Marco Dulca (21 de ani), Paul Iacob (24 de ani) si Tiberiu Capusa (22 de ani) vor merge sub forma de imprumut la Chindia! Anuntul oficial a fost facut pe pagina de Facebook a echipei din Targoviste.

Dulca, fost international U21, a crescut la Swansea. La Viitorul a ajuns in 2019, liber de contract. Marco n-a avut insa evolutiile asteptate de la el. Mijlocasul a prins 14 meciuri la echipa lui Hagi, insa doar 3 ca titular. Paul Iacob (24 de ani, mijlocas si fundas central) a jucat sezonul trecut in 24 de meciuri (11 ca titular), in timp ce fundasul dreapta Tiberiu Capusa (22 de ani) a prins 4 meciuri.

Cei 3 vor putea debuta la Chindia chiar luni, contra lui Dinamo, in cazul in care meciul nu e amanat dupa declansarea focarului de Covid la echipa din Tragoviste.