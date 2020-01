INCREDIBIL | Un fost jucator din Liga 1 a fost arestat! A comis o infractiune pentru care risca ani grei de puscarie! Ce s-a intamplat

Un fost jucator din Liga 1 a fost arestat.

In cursul zilei de ieri a fost dispusa masura retinerii fata de un barbat in varsta de 41 de ani din municipiul Alexandria, banuit de comiterea infractiunii de instigare la delapidare în forma continuata.

In fapt, la data de 05.12.2019, barbatul ar fi determinat-o pe angajata societatii, casiera si gestionara, sa-si insusească bani din gestiunea firmei, la diferite intervale de timp, bani pe care i-ar fi inmanat acestuia pentru a-i juca la un aparat tip slot machine.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Teleorman, urmand ca in cursul zilei de astazi să fie prezentat Parchetului de pe langă Judecatoria Alexandria.

Este vorba despre Danut Narcis Voicila, jucator care a evoluat pentru Rulmentul Alexandria, Astra Poliesti, Otelul Galati, Extensiv Craiova, Gaz Metan Medias, Gloria Bistrita si Gloria Buzau. Acesta a fost foarte aproape si de Standard Liege in 1997 cand a fost in probe la echipa belgiana, insa totul a picat din cauza unei accidentari suferite in acea perioada.