Va fi razboi la Piatra Neamt: bodyguardul lui Tyson promite lovituri ca din tun! Batalia Moldovei, in direct la ProTV, 19 octombrie

Va fi razboi la Piatra Neamt!

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Colosii Romaniei se bat intre ei pentru centura greilor, iar bodyguardul lui Tyson promite lovituri ca din tun!



Inainte sa se bata pentru centura greilor in Romania, pistolarul Bordianu l-a invins pe Scorpionul Rosu, Ignasov, la el acasa, in Rusia. In gala de la Piatra Neamt, unde Morosanu va fi vedeta, Bordianu va lupta cu modelul din ring, Cozmanca.



Pistolarul Bordianu a fost bodyguardul lui Tyson la Bucuresti.