"Asta e ultimul mesaj pentru Ghita!" Morosanu i-a transmis ultima oferta: "Daca te autodeclari samurai, fii cinstit, hai in ring"

Catalin Morosanu i-a transmis ultimul mesaj lui Daniel Ghita: "Daca te autodeclari samurai, fii cinstit, vino in ring, nu pe internet".

Provocat si facut cu ou si cu otet de Daniel Ghita, Catalin Morosanu i-a transmis rivalului sau ceea ce a numit "ultima postare pe aceasta tema".

Morosanu i-a transmis lui Ghita sa fie barbat si sa accepte sa intre in ring, dar si sa lase jignirile de pe internet deoparte.

"Salutare, prieteni! Este ultima postare pe care o fac pe tema Daniel Ghita.



Domnul Ghita a provocat, eu am acceptat, i-am facut o oferta, iar de atunci invoca tot felul de motive pentru a evita meciul. Ba nu vrea in Dynamite, ba e ringul prost, ba eu sunt slab, ba eu am cerut timp.

Arunca minciuni peste minciuni. Daniel, daca tot te autodeclari un samurai, fii cinstit, vino la lupta in ring, nu pe internet. Nu mai invrajbi lumea, fii sportiv, asa cum te-am cunoscut. Lasa jignirile si accepta oferta. Punct.

Intre timp, altii au acceptat deja sa semneze un contract pentru meci, asa ca pe 15 decembrie ne vedem la Craiova", a scris Morosanu pe Facebook.

Catalin Morosanu se va lupta pe 15 decembrie in gala Dynamite de la Craiova, IN DIRECT la PRO X.