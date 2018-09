26 de ani de suspendare pentru o sportiva din UFC! Motivul pentru care a primit pedeapsa record

Sportiva italiana Mara Romero Borella a primit o suspendare de...26 de ani!

Mara Romero Borella, luptatoare cu un record de 15 victorii si 5 infrangeri in UFC, a primit o suspendare drastica din partea Agentiei Anti-Doping din Italia.

Sportiva, care in 2014 a primit 15 ani de suspendare din partea Comitetului Olimpic Italian, s-a ales cu inca 15 ani de pedeapsa din partea Agentiei Anti-Doping din Italia. Ea a ispasit 4 ani si mai are inca 26. Pana in 2044, era va fi prea in varsta pentru a putea performa in sport.

Mara Romero Borella a fost gasita vinovata de trafic si vanzare de substante interzise - dopante.

In ciuda suspendarii primite in 2014, sportiva a fost primita in UFC. Acum, ramane de vazut daca organizatorii celebrei divizii MMA ii vor mai permite sa se lupte in cusca.