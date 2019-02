Toata PLANETA ROMANIA asteapta CUTREMURUL Morosanu vs Ghita! Anuntul de ULTIMA ORA facut de Morosanu! Cand va lupta

Catalin Morosanu incepe anul in forta!

'Moartea din Carpati' si-a anuntat primul adversar din 2019. Se bate cu Razboinicul Angliei, Daniel Sam, cel mai probabil la Cluj.

Cei doi au mai luptat in 2016, in Puerto Rico. Arbitrii i-au dat atunci meciul lui Sam, insa decizia a fost puternic contestata de Morosanu si staff-ul sau. Acum, la 3 ani distanta, cei doi vor da din nou piept, intr-un super fight programat in aprilie.

Ar putea fi ultimul meci al lui Morosanu inaintea cutremurului cu Daniel Ghita. Cei doi s-ar putea lupta in iunie. Si Ghita are o super lupta inaintea deciziei finale in legatura cu Morosanu: se lupta in martie cu cehul Vondracek.