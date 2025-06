Pe tabloul de la French Open sunt, în continuare, nume uriașe din tenis, precum Novak Djokovic, Carlos Alcaraz sau Aryna Sabalenka, însă, deocamdată, francezii au ochi doar pentru ultima lor reprezentantă, rămasă în competiție: Lois Boisson (22 de ani, 361 WTA).

Sport.ro a oferit aici povestea spectaculoasă a jucătoarei pe care presa mondială a catalogat-o drept „Cenușăreasa de la French Open“. Iar ce a reușit Boisson, ieri, în meciul cu Mirra Andreeva (18 ani, 6 WTA), a amintit de o jucătoare emblematică pentru tenisul mondial, după cum sport.ro a arătat aici.

Lois Boisson, 690.000 de euro, în drum spre semifinalele French Open

E clar că parcursul incredibil reușit de sportiva din Franța, la Roland Garros, i-a schimbat viața. Din toate punctele de vedere!

În primul rând, în clasamentul mondial, actualizat în timp real, Boisson a înregistrat deja un salt de 296 de locuri (!), fiind acum pe 65 WTA. E cea mai bună clasare din cariera ei de până acum. Iar dacă o va învinge, astăzi (după ora 18.15, Eurosport), pe Coco Gauff (SUA, 21 de ani, 2 WTA), în semifinale, Boisson va urca până pe locul 35 WTA, în clasamentul live!

Și reușita financiară a lui Boisson e incredibilă. Până să vină la Paris, ea adunase suma de 148,009 dolari din premiile câștigate în turnee, în toată cariera ei de până acum. În drumul spre semifinalele French Open, în doar 10 zile, Boisson și-a asigurat un cec în valoare de 690.000 de euro! Iar dacă va avansa în finală, atunci această sumă va crește la 1,275,000 de euro!

Experții Eurosport, fascinați de Lois Boisson

Ce a reușit până acum Lois Boisson, la French Open 2025, e fascinant și pentru experții Eurosport, postul care transmite turneul de la Roland Garros. Aici, în studioul de după meciul cu Mirra Andreeva, au curs laudele la adresa sportivei din Franța.

*John McEnroe: Sunt foarte impresionat. N-am auzit niciodată de ea până la acest turneu. Am văzut-o jucând doar în ultimele două meciuri. Am auzit despre accidentarea pe care a avut-o și despre faptul că a lipsit mult timp. Se pare că a petrecut mult timp în sală, atunci când a fost accidentată, pentru că pare puternică și în formă bună fizică. Asta a fost diferența împotriva adolescentei Andreeva. A arătat ca o adultă și asta a dat roade. A fost un rollercoaster, meciul ar fi putut decurge oricum. E ca o poveste de vis. E o nebunie.

*Tim Henman: A fost o poveste incredibilă, în aceste două săptămâni. După o accidentare la ligamentul încrucișat anterior, ea a fost scoasă din ecuație - și din joc - timp de nouă luni. Modul în care a revenit și a obținut victoria împotriva Jessicăi Pegula a fost remarcabil. Am crezut, din punct de vedere emoțional și tehnic, că nu se va apropia de câștigarea acestui meci, dar a fost incredibilă. S-a descurcat extraordinar de bine. Să joace împotriva Andreevei în acest mediu a fost impresionant. A fost un efort fenomenal - mental, fizic și tehnic.

*Mats Wilander: A fost absolut genială. Din punct de vedere tehnic, când te uiți la ea cum joacă, e foarte bună. Forehand-ul ei e incredibil de puternic - ea pune mai mult efect în minge decât mulți bărbați din Top 50, ceea ce necesită o forță serioasă, iar ea o are. Aleargă și se mișcă incredibil de bine. Are un rever frumos, tăiat, poate lovi ași și are literalmente tot ce-i trebuie în joc. Cred că are o șansă foarte bună să o învingă pe Coco Gauff, pentru că nici ea nu a fost prea grozavă.