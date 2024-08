La un pas de tragedie! O înotătoare slovacă s-a prăbușit la marginea bazinului imediat după probă

Înotătoarea slovacă, Tamara Potocka, în vârstă de 21 de ani, s-a prăbușit la scurt timp după ce a terminat cursa, provocând îngrijorare în jurul său.

Potocka s-a prăbușit la marginea bazinului, nemișcată. Echipele medicale au intervenit imediat, acordându-i asistență medicală de urgență și transportând-o pe o targă.

Athlete taken off on backboard and apparently getting oxygen. pic.twitter.com/reFmN7kM4J