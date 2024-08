Elon Musk a reacționat în scandalul momentului de la Jocurile Olimpice! Ce a spus despre boxerița acuzată că ar fi bărbat

În urmă cu un an, Khelif a fost descalficată de la Campionatul Mondial, după ce a fost depistată cu un nivel mult prea ridicat de testosteron.

Elon Musk a reacționat dur în scandalul de la JO din jurul boxeriței Imane Khelif

La Jocurile Olimpice de la Paris, Imane Khelif a întâlnit-o pe italianca Angela Carini, care a decis să abandoneze după doar 46 de secunde, șocată de forța loviturilor luptătoarei din Algeria. Carini chiar a început să plângă în ring: ”Am inima frântă, am urcat în ring pentru a-mi onora tatăl. Mi s-a spus de multe ori că sunt o luptătoare, dar am preferat să mă opresc pentru sănătatea mea. Nu am mai simțit niciodată un asemenea pumn”.

Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și proprietarul Tesla, Space X și X.com, a reacționat în legătură cu acest scandal de la Jocurile Olimpice.

Musk a comentat la o postare a înotătorului Riley Gaines, care s-a declarat nemulțumit de faptul că Imane Khelif a primit acceptul de a participa la Jocurile Olimpice.

”Bărbații nu au loc în sporturile pentru femei. Sunt alături de Angela Carini”, a scris înotătorul, iar Elon Musk a venit rapid cu o reacție în care l-a aprobat pe Gaines: ”Absolut”, a scris miliardarul.

Reacția CIO la scandalul în care este implicată Imane Khelif

Purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, a avertizat împotriva unei "vânători de vrăjitoare" și a criticat informaţiile eronate, subliniind că acest caz nu reprezintă o problemă de transsexualitate.

Oficialul CIO a cerut ca retorica să fie "atenuată", adăugând că "se simte în totalitate confortabil cu regulile" care au fost utilizate anterior la Jocurile Olimpice de la Rio 2016 şi Tokyo 2020.

