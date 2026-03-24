Jurnalistul Enzo Bucchioni l-a criticat aspru pe antrenorul Cristi Chivu pentru managementul echipei Inter Milano, punând la îndoială capacitatea românului de a pregăti o formație de top.

În cadrul unei intervenții la Sportitalia, Bucchioni a taxat prestațiile recente ale lui Inter Milano sub comanda tehnicianului român. Instalat pe banca milanezilor în iunie 2025, Cristi Chivu a fost criticat direct pentru erorile tactice comise la meciul disputat de echipa sa cu Fiorentina.

Ziaristul a remarcat greșelile de sistem și absența reacției de pe margine. „La Florența s-a văzut clar problema lui Inter: acolo la mijloc era o gaură uriașă, nu reușeau să lege mijlocul de atac. Pe Thuram l-aș fi scos la pauză, sincer să fiu, l-aș fi introdus pe Frattesi pentru a face legătura. Ce problemă este să joci cu un singur atacant? Iar Chivu, care era în tribună, nu a văzut acest lucru. Bagă-l pe Frattesi, ține meciul blocat, trebuie să obții un rezultat. Nu ai reușit să capitalizezi ocazia”, a spus Bucchioni.

Semne de întrebare privind nivelul de pregătire

Analiza a mers mai departe, ziaristul amintind și de eșecul drastic, scor 5-2 (la general), suferit de milanezi în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt. Bucchioni a pus în balanță experiența românului cu cea a altor antrenori titrați din fotbalul italian.

„Preocupările cresc la Inter, deoarece în fața unui antrenor foarte matur și obișnuit cu victoriile precum Conte și a unuia ca Allegri, Chivu a întâmpinat dificultăți în gestionarea confruntărilor. Cred că primul care s-a speriat a fost chiar el. Iată de ce pentru Inter, dincolo de revenirea lui Lautaro, nu este ușor. Gestionarea partidei de la Florența mă face să mă întreb dacă Chivu este cu adevărat pregătit pentru acest nivel. Deja împotriva celor de la Bodo am avut câteva confirmări”, a mai spus analistul.