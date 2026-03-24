Interul antrenat de Cristi Chivu domină ierarhia din Italia, având 69 de puncte acumulate în 30 de etape. Deși echipa a obținut rezultate mari, precum victoria din Derby d'Italia contra rivalei Juventus, în ultima perioadă au apărut semne de oboseală. Fausto Pizzi a precizat că acest declin este unul firesc, cauzat de programul extrem de încărcat din vara trecută.

Pariul pe Pio Esposito

Analistul a scos în evidență potențialul tânărului Pio Esposito, pe care îl vede drept partenerul ideal pentru Lautaro Martinez în lupta pentru scudetto.

„Este compatibil cu Lautaro. La jocul de cap mi se pare chiar mult mai agil Pio. Este un jucător puternic, are încredere și atitudinea corectă. Raportat la atacanții care sunt acum în Italia, cine este mai bun decât el? Milan nu are un atacant de acest profil, nici Juventus. Să tot ai jucători ca el...

Este un declin fizic, dar și fiziologic, fiindcă este normal, având în vedere că Inter și Juve au participat la Mondialul Cluburilor vara trecută. E de înțeles să nu fii la 100% acum. Rezultatele mai puțin bune aduc și un regres psihologic, dar o victorie sau recuperarea unor jucători importanți pot schimba situația. Cred că echipa poate termina sezonul în forță”, a transmis Pizzi, potrivit TMW.

Referitor la controversele de arbitraj din partida cu Fiorentina, unde s-a solicitat un penalty la o fază în care a fost implicat Pongracic, fostul mijlocaș a susținut că decizia de a nu acorda lovitură de la 11 metri a fost cea corectă. Pizzi a punctat că interpretările variază chiar și între experți, însă biomecanica unui fotbalist care intervine prin alunecare face imposibilă menținerea brațelor lipite de corp.