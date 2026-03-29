Ziua de odihnă săptămânală, anulată! Fără zile libere pentru Lautaro Martinez și compania

În timp ce mare parte din lotul echipei se bucură de pauza competițională generată de meciurile echipelor naționale, Lautaro Martinez și Henrikh Mkhitaryan au ales să rămână la baza sportivă de la Appiano Gentile.

Cei doi jucători, ambii aflați perioada de recuperare după accidentări, au refuzat zilele de odihnă acordate de tehnicianul român. Aceștia urmează un program strict de terapie, cu antrenamente în sală și exerciții pe teren, porțile bazei de pregătire fiind deschise exclusiv pentru ei.

„Martinez și Mkhitaryan s-au dedicat unui program intens de recuperare, sesiuni în sală și mișcare pe teren. Porțile centrului sportiv se vor deschide doar pentru ei”, a scris publicația italiană lovesoccer.it.