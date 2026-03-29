Ziua de odihnă săptămânală, anulată! Fără zile libere pentru Lautaro Martinez și compania

Lautaro Martinez a renunțat la zilele libere primite de la antrenorul Cristi Chivu pentru a se recupera la timp. Argentinianul vrea să joace în meciul cu AS Roma.

În timp ce mare parte din lotul echipei se bucură de pauza competițională generată de meciurile echipelor naționale, Lautaro Martinez și Henrikh Mkhitaryan au ales să rămână la baza sportivă de la Appiano Gentile

Cei doi jucători, ambii aflați perioada de recuperare după accidentări, au refuzat zilele de odihnă acordate de tehnicianul român. Aceștia urmează un program strict de terapie, cu antrenamente în sală și exerciții pe teren, porțile bazei de pregătire fiind deschise exclusiv pentru ei.

„Martinez și Mkhitaryan s-au dedicat unui program intens de recuperare, sesiuni în sală și mișcare pe teren. Porțile centrului sportiv se vor deschide doar pentru ei”, a scris publicația italiană lovesoccer.it.

Recuperare contra cronometru pentru Lautaro

Absența de aproape 40 de zile a lui Lautaro Martinez a afectat vizibil rezultatele echipei antrenate de Cristi Chivu. În această lună martie, Inter nu a reușit nicio victorie, înregistrând doar două succese în ultimele cinci partide din Serie A. Formația milaneză a pierdut puncte importante în actuala cursă pentru titlu, având în momentul de față un avans de doar șase puncte față de ocupanta locului secund.

Revenirea atacantului argentinian la antrenamentele colective este programată pentru săptămâna viitoare. Obiectivul staff-ului tehnic și medical este ca jucătorul să fie apt de joc pentru meciul cu AS Roma, programat duminica viitoare, chiar în ziua de Paște, pe 5 aprilie.

