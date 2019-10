Juventus si Tottenham pregatesc SCHIMBUL IERNII! Cele doua cluburi sunt gata sa faca schimb de mijlocasi

Juventus si Tottenham au gasit o solutie pentru a-si rezolva problemele.

Juventus este pregatita sa il ofere pe Adrien Rabiot lui Tottenham ca parte intr-o eventuala intelegere pentru Christian Eriksen. Conform celor de la Thesun, mutarea are sanse mari sa se realizeze in aceasta iarna.

Rabiot (24 ani), a venit la Juventus in aceasta vara din postura de jucator liber de contract dupa ce i-a expirat acordul cu Paris Saint-Germain. Mijlocasul nu a reusit sa se impuna la Juventus, jucand doar trei meciuri in acest sezon. La echipa din Torino, Rabiot are o concurenta serioasa, pe postul sau fiind jucatori precum Sami Khedira, Miralem Pijanic, Blaise Matuidi, Aaron Ramsey sau Emre Can.

De partea cealalta, Christian Eriksen (27 ani) va intra in ultimele sase luni de contract si ar putea pleca gratis vara viitoare. Tottenham i-a propus mijlocasului mai multe oferte de a-si prelungi contractul, insa danezul le-a refuzat pe toate.

Astfel cele doua cluburi ar putea face un schimb in iarna, care sa fie in avantajul amandurora. Conform sursei citate, Juventus este pregatita sa ofere si o suma de bani pe langa Adrien Rabiot.