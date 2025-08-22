Fostul internațional român a transmis un mesaj puternic, menit să mobilizeze echipa și să șteargă amintirea sezonului trecut, când titlul a fost pierdut la limită.



Aflat la microfonul Sky Sport, Chivu a dezvăluit filosofia pe care vrea să o imprime la echipă, una care se concentrează pe viitor și pe corectarea greșelilor din trecut.



"Cu ceva timp în urmă am citit o frază și le-am spus-o și băieților înainte de unul dintre meciurile din vară: «Nu te poți întoarce pentru a schimba începutul, dar poți începe acum pentru a schimba finalul»", a spus Chivu.



Mesaj cu țintă precisă



Cuvintele antrenorului român sunt o aluzie directă la sezonul precedent, când Inter a încheiat campionatul pe locul secund, la un singur punct în spatele campioanei Napoli.



Inter își începe parcursul în noul sezon luni seara, pe teren propriu, împotriva celor de la Torino, într-un meci care marchează debutul oficial al lui Cristi Chivu pe banca tehnică a nerazzurrilor în Serie A.

