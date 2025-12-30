„Să luăm exemplul regulii ofsaidului, care a evoluat de-a lungul anilor şi care impune în prezent ca atacantul să se poziţioneze în spatele apărătorului, la aceeaşi înălţime cu acesta.

În viitor, atacantul va trebui să se afle complet în faţă pentru a fi considerat în ofsaid”, a declarat Infantino, potrivit news.ro.

Această reformă corespunde proiectului francezului Arsène Wenger, actualul director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA. Fostul antrenor al echipei Arsenal, legendă a clubului londonez, doreşte astfel să favorizeze spectacolul şi să crească numărul de goluri marcate pe meci.

„Legea Wenger” ar avantaja în mod clar atacanţii, ale căror umeri sau picioare ar putea fi în faţa ultimului apărător fără ca asistentul să ridice steagul.

Aceasta a fost deja testată în 2023 în cadrul unor turnee pentru tineri, în Italia şi Suedia. Ea va fi discutată pe 20 ianuarie, în cadrul reuniunii anuale a IFAB, instituţia responsabilă cu stabilirea regulilor jocului.

În cazul aprobării, acest „ofsaid à la Wenger” va fi studiat de adunarea generală a instituţiei, în februarie, şi ar putea intra în vigoare încă din sezonul viitor, explică AS.

