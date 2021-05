Italienii, uimiti de prestatile lui Mihaila din acest sezon: "A fost cel mai bun!" Ce nota a primit atacantul roman pentru intreaga stagiune

Parma nu a avut cel mai stralucit sezon, insa Valentin Mihaila sa remarca.

ParmaLive i-a acordat nota 6,5 lui Valentin Mihaila pentru primul sau sezon petrecut la echipa de pe Ennio Tardini si il considera unul dintre singuri jucatori care s-au remarcat in aceasta stagiune.

"Valentin Mihaila este una dintre rarele note fericite din acest sezon si evident ca accidentarea sa a afectat echipa atunci cand situatia era deja disperata sau aproape disperata: o problema fizica mostenita deja de la achizitie l-a obligat sa stea pe banca mult timp la inceput campionatul, precum si o alta accidentare l-au scos din joc pe finalul sezonului.

La mijlocul stagiunii, cu siguranta a fost cel mai bun dintre ducali in ceea ce priveste performanta, chiar daca paradoxal momentul sau de varf coincide cu sosirea lui D'Aversa si cu sfarsitul sperantelor de a ramane in Serie A. ", se arata in articolul publicat pe ParmaLive.

Valentin Mihaila a avut 17 prezente in tricoul Parmei in acest sezon, a marcat de 4 ori si a dat 2 pase de goluri. Una dintre cele mai bune partide facute de atacantul roman a fost facute in meciul contra Fiorentinei, incheiat 3-3.