Oferta de ultima ora pentru Dennis Man! Raspunsul Parmei a aparut imediat dupa ce s-a aflat suma de transfer

Dennis Man a fost ofertat de Trazbonspor, iar Parma a dat un raspuns imediat.

Atacantul roman a plecat de mai putin de jumatate de an in Italia, dar a starnit deja interesul multor cluburi din Europa. Dennis Man a primit deja o oferta din partea clubului turc, Trabzonspor.

Potrivit presei din Turcia, Trabzon ar fi trimis o oferta pentru Dennis Man, dar clubul italian a refuzat imediat.

"Am aflat ca Trabzonspor a incercat transferul lui Dennis Man, dar fotbalistul roman va ramane la echipa italiana”, au scris jurnalistii de la Karadeniz Gazete.

Echipa turca doreste sa-si imbunatateasca lotul din sezonul viitor si are in plan sa aduca jucatori de calibru. Pe langa Man, Bruno Peres, jucatorul lui AS Roma este extrem de aproape sa semneze cu Trabzonspor. De asemenea, Andreas Cornelius si Gervinho, colegii fotbalistului aradeanului, sunt doriti de echipa aflata pe locul 4 in campionatul Turciei.

Parma l-a achizitionat pe atacantul roman pentru suma de 13 milioane de euro, iar acesta a jucat 14 meciuri in toate competitiile si a marcat de doua ori, de cand s-a transferat in ianuarie 2021.