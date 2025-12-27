Clubul „nerazzurro” a raportat cele mai mari venituri din Serie A, devansând rivalele istorice Juventus și AC Milan, grație unei strategii eficiente de marketing și a exploatării la maximum a potențialului stadionului „Giuseppe Meazza”.



Analiza realizată de Marco Bellinazzo în IlSole24Ore arată că gruparea milaneză a atins un nivel financiar impresionant, totalizând venituri de 567 de milioane de euro. Această sumă plasează Interul pe primul loc în ierarhia cluburilor din Peninsulă. Mai mult, strategia conducerii a generat un profit de 35 de milioane de euro, cifră depășită în Italia doar de modelul de business al celor de la Atalanta.



Comparația cu marile rivale subliniază o dată în plus performanța echipei lui Chivu. Juventus a raportat venituri de 529 de milioane de euro, în timp ce AC Milan s-a oprit la 494 de milioane. Stabilitatea financiară este evidențiată și de reducerea datoriilor nete la 248 de milioane de euro, un aspect la care Inter stă mult mai bine decât „Bătrâna Doamnă”, care figurează cu un minus de 271 de milioane.



Mașinăria de bani de pe Giuseppe Meazza



Un factor decisiv în această ascensiune financiară îl reprezintă rețeta biletelor și a experienței de meci. Inter Milano este lider incontestabil la acest capitol, cu încasări de 99 de milioane de euro provenite exclusiv din exploatarea stadionului. Aceste fonduri sunt vitale pentru menținerea unui lot competitiv sub comanda lui Cristi Chivu.



Pe zona comercială, brandul „nerazzurro” continuă să fie extrem de atractiv pentru sponsori, generând 142 de milioane de euro, fiind depășit la mică distanță doar de AC Milan (152 de milioane). Aceste cifre oferă liniștea necesară vestiarului și staff-ului tehnic pentru a ataca noi trofee în sezonul curent.

