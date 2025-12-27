Tehnicianul român a vorbit deschis în conferința de presă despre provocările perioadei de mercato care stă să înceapă, încercând inițial să protejeze vestiarul de speculații. Cu doar câteva zile rămase până la deschiderea oficială a ferestrei de transferuri, Chivu a explicat de ce evită să ceară public întăriri, dar discuția a alunecat rapid spre un nume cu rezonanță pentru fanii interişti: Alexander Stankovic.



„Mai sunt cinci sau șase zile până la deschiderea perioadei de transferuri. Pentru un antrenor e greu să vorbească despre asta pentru că le-ar arăta lipsă de respect jucătorilor. Un antrenor nu vă va putea spune niciodată ce lipsește, ce e nevoie, pentru că ar însemna că cei pe care îi are nu se ridică la înălțime. Mă opresc aici. Nu e niciodată simplu”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.



„Sânge nerazzurro”



Totuși, când a venit vorba despre Alexander Stankovic, fiul legendarului Dejan Stankovic, Chivu nu s-a mai ferit de cuvinte. Întrebat dacă există șanse ca tânărul mijlocaș să revină la Inter, românul a lăsat să se înțeleagă că ușa este deschisă, subliniind legătura specială pe care o are cu jucătorul pe care l-a format.



„Sunt primul lui fan, alături de familia sa. Am avut norocul să-l antrenez și să-i transmit anumite valori. A avut curajul să taie cordonul ombilical. Își cunoaște ambițiile și interesul. El s-a născut cu culorile nerazzurre în sânge, îl urmărim și mă bucură faptul că prestațiile îl fac să fie privit cu atenție”, a mai spus Chivu.



Luis Henrique, apărat de Chivu



În cadrul aceleiași conferințe, Chivu a abordat și situația din flancul drept, acolo unde absența lui Dumfries se resimte. Antrenorul i-a luat apărarea lui Luis Henrique, criticat recent pentru lipsa de incisivitate ofensivă comparativ cu olandezul.



„Responsabilitatea jucătorilor este importantă. Luis s-a trezit într-o realitate cu presiune uriașă și fiecare mic detaliu este pus sub lupă. Eu în aceste meciuri nu l-am văzut pe Luis Henrique să nu fie la înălțime, a încercat să-și aducă aportul. I-a lipsit poate puțină inițiativă, dar din punct de vedere tactic nu a făcut mai puțin decât colegii săi. Apoi, e evident că Denzel e un jucător important, anul trecut, dacă nu mă înșel, a dat zece goluri. Dar nu trebuie să-l judecăm pe Luis Henrique pe baza golurilor. Are calitate”, a mai spus antrenorul român.

