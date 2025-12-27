Inter se află pe primul loc, cu 33 de puncte, însă are doar un punct avans față de AC Milan și două peste Napoli. De partea cealaltă, Atalanta e pe 9, cu 22 de puncte.

Cristi Chivu a prefațat Atalanta - Inter



"Meciurile cu Atalanta sunt întotdeauna dificile. S-a construit o echipă puternică sub comanda lui Gasperini, iar acum încearcă să păstreze aceeași mentalitate. Acum, cu Raffaele Palladino, a reușit să aibă constanță. E o echipă cu intensitate, cu un fotbal vertical și cu un marcaj bun. Trebuie să fim curajoși și eficienți", a spus Cristi Chivu, la conferința de presă premergătoare jocului.



În ceea ce privește fereastra de transferuri din ianuarie, Chivu a spus: "Mai sunt 5 sau 6 zile până se deschide fereastra de mercato. E dificil pentru un antrenor să vorbească despre acest subiect pentru că ar putea fi lipsă de respect față de jucătorii actuali".

"Au fost luni grele la început"



Întrebat cum a fost 2025 pentru el și ce așteptări are de la 2026, Chivu a spus: "Nu vorbesc niciodată despre mine. Au fost luni grele la început, dar am făcut tot ce a depins de noi pentru a uita de dezamăgirile din sezonul trecut și pentru a reveni pe drumul cel bun. Am făcut unele lucruri bune, altele mai puțin bune. Încercăm să eliminăm anumite greșeli, unele individuale, altele colective".



Inter vine după eșecul din semifinalele Supercupei Italiei, contra celor de la Bologna, la loviturile de departajare.



"Aș fi ipocrit dacă aș spune că sunt mulțumit după semifinala cu Bologna. Am jucat bine în a doua repriză, am văzut câteva lucruri bune, dar uneori aceste câteva lucruri bune nu sunt suficiente pentru a câștiga un meci", a mai spus Chivu.

