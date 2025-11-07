Marcus Thuram, atacantul francez care s-a accidentat în partida de Champions League cu Slavia Praga și a lipsit mai bine de o lună, este din nou pregătit să intre titular.

Thuram a revenit treptat pe teren în meciul cu Kairat Almaty din Europa, unde a intrat în repriza secundă. Chivu a preferat să-l reintegreze cu răbdare, conștient că francezul este o piesă esențială în parteneriatul ofensiv cu Lautaro Martinez, informează Internews24.

Marcus Thurama revine! Anunțul venit din Italia

Atacantul nu a fost convocat nici la naționala Franței în ultima acțiune, decizie care i-a permis să se pregătească intens la baza de la Appiano Gentile.

Chivu ia în calcul să-l titularizeze cu Lazio. Totul depinde de ultimele antrenamente și de felul în care atacantul răspunde din punct de vedere fizic, scrie sursa citată.

Thuram are deja 5 goluri în acest sezon și este al treilea marcator al echipei, după Lautaro și Calhanoglu. De asemenea, are două goluri în precedentele patru meciuri direct cu Lazio.

Inter intră într-o perioadă de foc după meciul cu Lazio, cu derby-ul cu AC Milan, dubla cu Atletico Madrid și duelul cu Liverpool.

