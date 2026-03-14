În vârstă de 38 de ani, Rakitic este cu aproape trei ani mai tânăr decât Modric, însă fostul jucător de la Barcelona a renunțat deja la cariera de fotbalist și ocupă un post în conducerea celor de la Hajduk Split.

Ivan Rakitic: ”Modric nu s-a resemnat, vrea să ridice trofee!”

Rakitic a vorbit recent despre Luka Modric, pe care îl mai vede jucând încă două sau trei sezoane, dar și despre șansele la titlu pe care le mai are AC Milan. Rakitic crede că, deși Inter este favorită, determinarea lui Luka Modric ar putea-o ajuta pe AC Milan să recupereze diferența de puncte și să reușească o surpriză pentru Scudetto.

”Luka este diferit de toți ceilalți. Are o pasiune incredibilă și, fizic, pare încă un puști. (n.r. AC Milan vrea să îi ofere un nou contract pe un an) Doar unul? Așa cum îl văd eu, Modric poate continua încă cel puțin două sau trei sezoane.

Inter are șapte puncte în plus și, evident, este favorita, dar derby-ul de duminică a demonstrat că Milan nu este acolo întâmplător și își poate juca șansele. Mai sunt încă destul de multe meciuri, iar în fotbal nu trebuie să spui niciodată ’niciodată’. Cunoscându-l pe Modric, sigur nu s-a resemnat. Ba chiar vă pot spune că încă are o mare dorință de a ridica trofee”, a spus Ivan Rakitic, conform Gazzetta dello Sport.

Cum arată clasamentul din Serie A