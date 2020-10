"Va juca impotriva lui Inter cu tigara in gura, crede-ma!" Ce spune un fost star din Serie A despre Zlatan Ibrahimovic

Suedezul a fost bolnav de coronavirus, dar asta nu il va putea opri sa evolueze in derby-ul Inter-AC Milan.

Christian Vieri, fotbalist care a evoluat la ambele echipe, sustine ca Zlatan este "insetat" sa dea totul pe teren.

"A rupt banda de alergat in fiecare zi. Coronavirusul a avut o idee proasta sa-l provoace, dar el e mai puternic mental decat toti. Va juca in derby cu tigara in gura, crede-ma.

Experienta lui nu are egal si cuprinde totul. Tehnica, viziune de joc, marcheaza goluri, da pase decisive si si face echipa sa joace mai bine. El ridica nivelul tuturor in ceea ce priveste calitatea", a spus fostul atacant italian.

Suedezul a ajuns la varsta de 39 de ani, dar a continuat sa marcheze goluri. El s-a intors la AC Milan in ianuarie 2020. De la revenirea pe San Siro, Zlatan a marcat 14 goluri in 22 de partide. Forma buna pe care a aratat-o, i-a facut pe oficialii lui Milan sa ii prelungeasca contractul pe inca un an. Ibrahimovic a mai evoluat pentru "rossnieri" in perioada 2010-2012 si a reusit sa fie decisiv la ultimul titlu castigat de italieni.