Prezent la evenimentul "Festival dello Sport", italianul i-a făcut o caracterizare scurtă și la obiect tehnicianului român.



Întrebat ce părere are despre faptul că fostul fundaș se află acum pe banca tehnică, Balotelli a oferit un răspuns prin care i-a oferit credit lui Chivu.



"Provoacă un sentiment ciudat să-l văd pe bancă. Dar este o persoană bună, știe fotbal, așa că, după părerea mea, unul ca el își poate avea locul pe banca lui Inter", a transmis italianul.



Puștiul de la Inter care l-a impresionat pe Balotelli



În cadrul aceluiași dialog cu jurnaliștii, "Super Mario" a avut cuvinte de laudă și pentru Francesco Pio Esposito, considerat noul "diamant" din academia celor de la Inter.



"Are talent, este un jucător bun. E tânăr, băieților ca el trebuie să le acorzi timp. Dar, cu siguranță, are un talent superior multor altora și poate avea un viitor frumos. Vede poarta, dă gol, iar mie îmi plac astfel de jucători", a mai spus Balotelli.

