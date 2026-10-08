Campion cu Inter Milano în sezonul precedent, Chivu a reușit o performanță fantastică: și-a trecut în CV și Coppa Italia, astfel că a bifat eventul, performanță cu care nu se pot lăuda foarte mulți antrenori în fotbalul italian.

Acum, Chivu are ambiții și mai mari la Inter. Vrea să-și apere trofeele pe plan intern, dar să facă, în același timp, și o figură frumoasă în Liga Campionilor, acolo unde campioana Italiei a dezamăgit în stagiunea precedentă.

Înainte de a ajunge la Inter Milano, acolo unde a scris istorie ca jucător, Cristi Chivu a confirmat ca antrenor la Parma, formație pe care a preluat-o pe finalul sezonului 2024-2025 și pe care a reușit să o salveze de la retrogradare.

Rareș Fătu: ”Cristi Chivu m-a chemat la un antrenament”

Acolo, antrenorul a avut sub comanda sa un alt român, pe Rareș Fătu, pe atunci la juniorii Parmei. În vârstă de 20 de ani, fostul fotbalist s-a retras din activitate și a fost admis la Facultatea de Medicină cu un rezultat impresionant: 99 de puncte!

„A fost extraordinar! M-a chemat la un antrenament al primei echipe, avea nevoie de niște juniori, pentru a face exercițiile premergătoare unui antrenament de Serie A. Înainte de antrenament, a stat de vorbă cu mine un sfert de oră, ceea ce e extraordinar, e ditamai antrenorul Cristian Chivu. A stat de vorbă cu mine, care eram un novice, un junior.

M-a întrebat cum mă pregătesc, mi-a oferit sfaturi, mai ales că fusese și el fundaș central, și m-a prezentat întregului lot. Aceste lucruri nu le face orice antrenor, mai ales cu un junior despre care nici măcar nu se știe dacă va rămâne în lotul primei echipe.

Întâlnirea cu el și tot ce a făcut pentru mine a fost extraordinar, o să prețuiesc mereu acel moment”, a povestit Rareș Fătu, într-un interviu exclusiv acordat pentru Sport.ro.