Potrivit publicației TypSportPL, slovacul cu 520 de meciuri și 121 de goluri în tricoul grupării de lângă Vezuviu a evidențiat calitățile tehnice remarcabile ale mijlocașului de profil ofensiv.
Fostul căpitan de la Napoli se înclină în fața starului antrenat de Chivu: „Cel mai talentat pe care l-am văzut”
Marek Hamsik, jucător emblematic pentru Napoli, a avut cuvinte de laudă pentru Piotr Zielinski, fostul său coleg ajuns acum sub comanda lui Cristi Chivu la Inter Milano.
Inteligență tactică ieșită din comun
„Piotr Zielinski este unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-am văzut vreodată în întreaga mea carieră. Este ambidextru, are o viziune a jocului incredibilă și, în plus, o inteligență tactică ieșită din comun”, a transmis fostul fotbalist.
Hamsik a rememorat și perioada în care a împărțit vestiarul cu polonezul. „Calitățile lui Zielinski, în opinia mea, au fost evidente încă de la început, de când era foarte tânăr, avea toate atuurile pentru o carieră mare. Și chiar așa a fost, am împărțit momente fantastice împreună și ne înțelegeam la perfecție”, a mai spus slovacul despre actualul jucător al formației din Milano.
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