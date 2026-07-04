Fostul căpitan de la Napoli se înclină în fața starului antrenat de Chivu: „Cel mai talentat pe care l-am văzut”

Potrivit publicației TypSportPL, slovacul cu 520 de meciuri și 121 de goluri în tricoul grupării de lângă Vezuviu a evidențiat calitățile tehnice remarcabile ale mijlocașului de profil ofensiv.

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Inteligență tactică ieșită din comun

„Piotr Zielinski este unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-am văzut vreodată în întreaga mea carieră. Este ambidextru, are o viziune a jocului incredibilă și, în plus, o inteligență tactică ieșită din comun”, a transmis fostul fotbalist.

Hamsik a rememorat și perioada în care a împărțit vestiarul cu polonezul. „Calitățile lui Zielinski, în opinia mea, au fost evidente încă de la început, de când era foarte tânăr, avea toate atuurile pentru o carieră mare. Și chiar așa a fost, am împărțit momente fantastice împreună și ne înțelegeam la perfecție”, a mai spus slovacul despre actualul jucător al formației din Milano.