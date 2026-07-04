Fostul căpitan de la Napoli se înclină în fața starului antrenat de Chivu: „Cel mai talentat pe care l-am văzut”

Fostul căpitan de la Napoli se înclină în fața starului antrenat de Chivu: „Cel mai talentat pe care l-am văzut” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marek Hamsik, jucător emblematic pentru Napoli, a avut cuvinte de laudă pentru Piotr Zielinski, fostul său coleg ajuns acum sub comanda lui Cristi Chivu la Inter Milano.

TAGS:
Marek HamsikInter Milano
Din articol

Potrivit publicației TypSportPL, slovacul cu 520 de meciuri și 121 de goluri în tricoul grupării de lângă Vezuviu a evidențiat calitățile tehnice remarcabile ale mijlocașului de profil ofensiv.

  • Chivu zielinski
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Inteligență tactică ieșită din comun

„Piotr Zielinski este unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-am văzut vreodată în întreaga mea carieră. Este ambidextru, are o viziune a jocului incredibilă și, în plus, o inteligență tactică ieșită din comun”, a transmis fostul fotbalist.

Hamsik a rememorat și perioada în care a împărțit vestiarul cu polonezul. „Calitățile lui Zielinski, în opinia mea, au fost evidente încă de la început, de când era foarte tânăr, avea toate atuurile pentru o carieră mare. Și chiar așa a fost, am împărțit momente fantastice împreună și ne înțelegeam la perfecție”, a mai spus slovacul despre actualul jucător al formației din Milano.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună
O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună
ARTICOLE PE SUBIECT
Căutat de Interpol 10 zile, un suporter englez a fost găsit într-un bar. Motivul dispariției
Căutat de Interpol 10 zile, un suporter englez a fost găsit într-un bar. Motivul dispariției
Favoritul lui Robert Niță din fotbalul internațional: „Când participă nu poate să fie decât cel mai bun”
Favoritul lui Robert Niță din fotbalul internațional: „Când participă nu poate să fie decât cel mai bun”
Se face transferul! Inter, gata să plătească 35 mil. € pentru un jucător din Premier League
Se face transferul! Inter, gata să plătească 35 mil. € pentru un jucător din Premier League
ULTIMELE STIRI
Presiune pe Daniel Pancu înainte de noul sezon: ”Asta îl obligă”
Presiune pe Daniel Pancu înainte de noul sezon: ”Asta îl obligă”
Gabriela Ruse s-a calificat în optimile turneului de dublu la Wimbledon
Gabriela Ruse s-a calificat în optimile turneului de dublu la Wimbledon
Mihai Stoica anunță două transferuri la FCSB: "Avem un gentleman's agreement. Luni cred că se rezolvă"
Mihai Stoica anunță două transferuri la FCSB: "Avem un gentleman's agreement. Luni cred că se rezolvă"
Cristi Chivu a dat undă verde: Inter aduce transferul de 56.000.000 de euro al lui Manchester City
Cristi Chivu a dat undă verde: Inter aduce transferul de 56.000.000 de euro al lui Manchester City
Se amână Paraguay - Franța?! FIFA a făcut anunțul
Se amână Paraguay - Franța?! FIFA a făcut anunțul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB

Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica anunță două transferuri la FCSB: "Avem un gentleman's agreement. Luni cred că se rezolvă"
Mihai Stoica anunță două transferuri la FCSB: "Avem un gentleman's agreement. Luni cred că se rezolvă"
Presiune pe Daniel Pancu înainte de noul sezon: ”Asta îl obligă”
Presiune pe Daniel Pancu înainte de noul sezon: ”Asta îl obligă”
Se amână Paraguay - Franța?! FIFA a făcut anunțul
Se amână Paraguay - Franța?! FIFA a făcut anunțul
Cristi Chivu a dat undă verde: Inter aduce transferul de 56.000.000 de euro al lui Manchester City
Cristi Chivu a dat undă verde: Inter aduce transferul de 56.000.000 de euro al lui Manchester City
Gabriela Ruse s-a calificat în optimile turneului de dublu la Wimbledon
Gabriela Ruse s-a calificat în optimile turneului de dublu la Wimbledon
Alte subiecte de interes
„Killer-ul” FCSB-ului, Marek Hamsik vrea să oprească România. Ce face în staff-ul Slovaciei la EURO 2024
„Killer-ul” FCSB-ului, Marek Hamsik vrea să oprească România. Ce face în staff-ul Slovaciei la EURO 2024
De cine se teme Slovacia la EURO 2024, în grupa României: "E foarte periculos"
De cine se teme Slovacia la EURO 2024, în grupa României: "E foarte periculos"
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Rusia a anunțat că a cucerit unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe din Donbas, Ucraina

stirileprotv Rusia a anunțat că a cucerit unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe din Donbas, Ucraina

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună

stirileprotv O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

stirileprotv Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!