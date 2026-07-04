Este posibilă o repetare a meciului Franţa-Irak? Pe 22 iunie, meciul echipei Franţei a fost întrerupt timp de peste două ore din cauza unor furtuni violente care s-au abătut asupra oraşului Philadelphia.

Întorşi sâmbătă la Lincoln Stadium pentru a disputa optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 împotriva Paraguayului, „Les Bleus” ar putea avea din nou de-a face cu un meci prelungit.

Meciul Paraguay - Franța, în pericol din cauza condițiilor meteorologice

Deşi previziunile nu lăsau prea mult loc pentru optimism, ultimele informaţii publicate de FIFA confirmă această tendinţă. Organizaţia anunţă că există un risc meteorologic pentru meciul echipei Franţei.

„Urmărim cu atenţie situaţia meteorologică din Philadelphia pentru meciul nr. 089. În acest moment, există un risc ridicat de întârzieri din cauza condiţiilor meteorologice”, explică FIFA. Şi adaugă: „Vom continua să evaluăm situaţia şi să comunicăm noutăţi” în următoarele ore.

Conform informaţiilor rmcsport.fr, serviciile meteorologice, în colaborare cu FIFA, au primit alerte privind o perturbare meteorologică foarte puternică, care va avea loc la câteva minute după fluierul de start, programat pentru ora 17:00, ora locală.

Dacă meciul va începe, se va aplica protocolul. Serviciul meteorologic naţional prevede temperaturi cuprinse între 36 °C şi 38 °C, cu o temperatură resimţită de până la 41 °C, în timp ce sunt de aşteptat „riscul de averse şi furtuni”, „mai ales după ora 17:00”, adică ora la care va avea loc fluierul de start al meciului în Statele Unite.

Un protocol de siguranţă foarte strict este pus în aplicare în ţară în caz de condiţii meteorologice nefavorabile sau furtuni violente.

Acesta duce la întreruperea sau amânarea meciului atunci când se detectează un fulger pe o rază de 13 km în jurul stadionului. Jucătorii ambelor echipe trebuie să se retragă în vestiare, în timp ce publicul trebuie să găsească un adăpost adecvat. Timpul minim impus înainte de reluarea activităţii sportive în aer liber este de 30 de minute de la ultimul fulger.

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