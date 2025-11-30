Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Remarcații lui Ilie Dumitrescu după ce a urmărit primele 45 de minute din Farul - FCSB: ”Au fost la un nivel foarte bun”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a apreciat evoluția elevilor lui Elias Charalambous din prima parte a meciului cu Farul Constanța.

El a sugerat că David Miculescu, prin golul pe care l-a marcat, a arătat ca un adevărat atacant. Nelipsiți de la laude au fost și Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, Juri Cisotti și Toma.

”Șut, Olaru au fost la un nivel foarte bun. Tănase are o contribuție bună pe faza ofensivă. Cisotti. Toma, activ! Cu pressing, a recuperat, a fost implicat.

﻿Iar Miculescu a făcut exact ce trebuie să facă un vârf. A speculat genul ăsta de greșeli ale portarilor”, a spus Ilie Dumitrescu la televiziunea DigiSport.

Echipele de start

Farul Constanța: Buzbuchi - D. Sîrbu, Larie, Țîru, C. Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă

Rezerve: R. Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Furtado, Dican, nikolov, G. Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic

Antrenor: Ianis Zicu



FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - F. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, M. Toma - Miculescu

Rezerve: Zima, M. Udrea - V. Crețu, Dăncuș, Edjouma, Politic, Chiricheș, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam

Absenți: M. Popescu, I. Cercel, Al. Stoian, V. Chiricheș, Dawa, D. Alibec

Antrenor: Elias Charalambous

