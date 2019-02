Topul RUSINOS pentru Cristiano Ronaldo! Capitolul la care este ULTIMUL in Serie A

Cristiano Ronaldo nu e bun chiar la toate!

Ronaldo a reusit dubla cu Parma si e golgheterul Serie A.

Totusi, Ronaldo nu e primul la toate capitolele in Italia. Atacantul lui Juventus implineste azi 34 de ani, dar forma sa este extraordinara si la aceasta varsta, asta in primul sezon cu echipa italiana dupa 9 ani uriasi la Real Madrid.

Ronaldo a marcat 17 goluri pana acum si a reusit sase pase decisive, cel mai prolific atacant din Serie A pana la aceasta ora.

Portughezul nu si-a pierdut viteza, nu si-a pierdut forta si nici sangele rece in fata portii, insa se pare ca si-a pierdut capacitatea de a executa lovituri libere. Celebrele "Tomahawk" nu ii mai ies lui Ronaldo in Italia, iar in acest sezon e ultimul in clasamentul executantilor de lovituri libere, cu 0 reusite din 13 incercari.

Nici 2018 nu a fost un an bun pentru Ronaldo la acest capitol. Golul marcat in poarta Spaniei din lovitura libera in meciul din grupe a fost singurul al anului pentru Ronaldo.



Milik de la Napoli conduce topul executantilor de lovituri libere din Serie A in acest sezon, cu 2 goluri din 3 incercari. Kolarov de a Roma are si el doua reusite, iar pe 3 si 4 se afla la egalitate Barella si Gaston Ramirez, cu cate un gol din 2 incercari.

La polul opus mai sunt jucatori cu zero reusite, Insignem, 0 din 8, Ciano tot 0 din 8, in timp ce Ronaldo a avut cele mai multe tentative, 13 suturi si zero goluri.

Clasamentul loviturilor libere din Serie A

VEZI SI:



**Cum a facut Dinamo probabil cel mai prost contract din istoria fotbalului

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube