Potrivit paparazzoului Fabrizio Corona, francezul Theo Hernandez a lăsat în urmă un episod întunecat la Milano. În perioada 2019-2025, interval în care a adunat 262 de meciuri, 34 de goluri și 45 de pase decisive pentru „rossoneri”, actualul fotbalist de la Al-Hilal ar fi fost organizatorul unor petreceri cu femei și substanțe interzise.
FOTO ȘI VIDEO Scandal de proporții în Italia: Un fost star de la AC Milan, acuzat de petreceri cu escorte și droguri
Fostul fundaș al milanezilor, Theo Hernandez, se află în mijlocul unor dezvăluiri șocante.
Dubiță specială pentru invitați de top
Imaginile publicate de Corona arată mai multe persoane în timp ce inhalează oxid de azot din baloane. Jurnalistul italian susține că francezul se ocupa personal de toate detaliile logistice ale acestor ieșiri.
„Theo Hernandez suna pe cineva pentru a comanda servicii de escortă. Theo era șeful, organizatorul petrecerilor. El chiar a cumpărat o dubiță special pentru aceste evenimente”, a transmis Corona.
La respectivele reuniuni ar fi luat parte și alți fotbaliști importanți din anturajul echipei milaneze. „Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz, Samuel Castillejo, Gigio Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic (o dată), Rafa Leao (doar de câteva ori). Toți acești jucători ai Milanului au păstrat o relație bună cu Calhanoglu, în ciuda transferului său la Inter”, a adăugat sursa citată.
Avertismente ignorate în privința meciurilor
Clipurile postate în mediul online surprind un grup e persoane care consumă o substanță ce provoacă râsul, o practică recurentă la acele întâlniri, care îi punea în pericol randamentul sportiv.
„La aceste petreceri, ei consumau un drog cunoscut sub numele de gaz ilariant. Uneori, șoferul dubiței chiar îi spunea lui Theo să se oprească din inhalat gazul din baloane, zicându-i: «Oprește-te, oprește-te, trebuie să joci mâine!»”, a mai spus Fabrizio Corona.
