Potrivit paparazzoului Fabrizio Corona, francezul Theo Hernandez a lăsat în urmă un episod întunecat la Milano. În perioada 2019-2025, interval în care a adunat 262 de meciuri, 34 de goluri și 45 de pase decisive pentru „rossoneri”, actualul fotbalist de la Al-Hilal ar fi fost organizatorul unor petreceri cu femei și substanțe interzise.

Dubiță specială pentru invitați de top

Imaginile publicate de Corona arată mai multe persoane în timp ce inhalează oxid de azot din baloane. Jurnalistul italian susține că francezul se ocupa personal de toate detaliile logistice ale acestor ieșiri.

„Theo Hernandez suna pe cineva pentru a comanda servicii de escortă. Theo era șeful, organizatorul petrecerilor. El chiar a cumpărat o dubiță special pentru aceste evenimente”, a transmis Corona.

La respectivele reuniuni ar fi luat parte și alți fotbaliști importanți din anturajul echipei milaneze. „Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz, Samuel Castillejo, Gigio Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic (o dată), Rafa Leao (doar de câteva ori). Toți acești jucători ai Milanului au păstrat o relație bună cu Calhanoglu, în ciuda transferului său la Inter”, a adăugat sursa citată.



