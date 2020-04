Scenariu DUR in Serie A! Italienii ar putea juca toate meciurile cu portile inchise pana in 2021

Italia e a doua cea mai afectata tara din Europa din cauza coronavirusului.

Incercati greu de pandemia, italienii spera sa mai joace fotbal anul acesta si sa duca la bun sfarsit sezonul. Guvernul a luat masuri drastice, iar acestea nu vor fi relaxate curand.

Presa italiana informeaza ca autoritatile intentioneaza sa emita o ordonanta prin care toate intrecerile sportive sa se desfasoara fara spectatori, atunci cand ele vor fi reluate. Masura stricta ar urma sa fie in vigoare pana in ianuarie 2021, in caz contrar existand riscul ca o noua epidemie sa izbucneasca in "Peninsula".

Sefii fotbalului italian iau in calcul varianta ca ultimele 12 etape sa se dispute intr-un singur oras, la Roma, acolo unde exista mai multe stadioane disponibile.

In prezent, Juventus este lider in Serie A, cu 63 de puncte, fiind urmata de Lazio (62p) si Inter (54p).