Ștefan Radu e ferm. Ce va face după retragerea din fotbal

Ștefan Radu a jucat duminică ultimul meci în tricoul lui Lazio, cel cu numărul 427. Radu a intrat pe finalul meciului cu Cremonese (3-2), unde a fost aplaudat de zeci de mii de fani de pe Stadio Olimpico, dar și de întreaga echipă. A fost ridicat pe brațe, i s-a scandat numele, iar ulterior a avut parte de o ceremonie specială.

Ștefan Radu: "O să mă antrenez și acum!"

Cel poreclit "Cocoșul" la juniorii lui Dinamo și "Boss" la gruparea italiană a răspuns hotărât când a fost întrebat ce va face după retragere.

"Uite, acum, merg în vacanță și o să reflectez, o să mă gândesc ce vreau să fac. Eu am fost și foarte concentrat pe fotbal, hotârât să nu mă gândesc niciodată la ce va fi, pentru că automat aceste lucruri te distrag. Am zis când o fi termin și, după, o să vedem.

Categoric o să mă antrenez și acum! Nu știu, în ultimii ani, am avut și chestia asta cu antrenamentele. Nu mă refer, exclusiv, la sală, chiar și la alergare, era important acest lucru, trebuia să rămân conectat și nu neapărat din punct de vedere fizic, deși era și asta foarte important. Să știi că fotbalul trebuie să-l tratezi cu seriozitate. Sunt lucruri care îți fac cu ochiul, ești tânăr, există tentații. Dar să știi că ai timp și după, poate e un sfat pentru cei mai tineri, la început de drum. În plus, e tare frumoasă viața de familie, cu copiii.

Da, rămânem aici, dar așa cum știi și tu, venim și în România. Tot timpul am fost. Nu m-am debarasat niciodată de România, canalele noastre de acasă, de la tv, sunt românești, copiii vorbesc românește perfect. Suntem români… români care trăim în Italia. Acasă e mama și, uneori, dorul e mare. Știi cum e, mama e mama. Până acum am reușit să ajung destul de puțin în țară, pe viitor o s-o fac mai des", a declarat Radu, potrivit ProSport.

Ștefan Radu s-a retras după meciul 427 pentru Lazio

La intrarea pe teren, Radu a primit banderola de căpitan din partea golgheterului Ciro Immobile. Fanii s-au ridicat în picioare, i-au scandat numele fundașului român și au afișat nenumărate bannere pentru "Il Boss".

După fluierul final, Radu a fost ridicat pe brațe de colegi, iar vizibil emoționat s-a îmbrățișat cu toată lumea prezentă pe teren, inclusiv cu Vlad Chiricheș, rezervă neutilizată la Cremonese în acest joc.

"15 ani de luptă cu vulturul pe piept. Un luptător, unul dintre noi. Ștefan Radu, de la Lazio, pe viață!", a fost unul dintre bannerele afișate de fanii formației biancoceleste.

Ștefan Radu își încheie cariera cu 427 de meciuri în tricoul lui Lazio, lider all-time la acest capitol. Dintre acestea, 349 au fost în Serie A, un alt record pentru fundașul român.

Legenda lui Lazio urmează acum să ocupe o poziție în cadrul uneia dintre grupele de juniori ale clubului.