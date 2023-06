În ianuarie, Thanasi Kokkinakis ceda pe teritoriu australian o luptă de 5 ore și 45 de minute în fața scoțianului Andy Murray.

Cel mai lung meci din cariera celor doi jucători s-a încheiat scor 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, 7-5, provocându-i jucătorului de la antipozi o durere din care s-a redresat, la Roland Garros.

Partenerul de dublu al lui Nick Kyrgios l-a învins pe Stan Wawrinka, scor 3-6, 7-5, 6-3, 6-7(4), 6-3, la capătul a 4 ore și 38 de minute de joc, demonstrând că și-a învățat lecția acumulată din meciul cu Andy Murray.

„Am pierdut cu Murray, după ce am condus cu 2-0 la seturi. Nu am vrut să sufăr același lucru în fața unei alte legende a tenisului.

Vă puteți imagina la ce m-am gândit în timpul meciului,” a spus Kokkinakis, după meciul nebun.

Urmărind partida de la Paris doar până la jumătate, Nick Kyrgios a redactat o postare inedită pe Twitter. „Mă duc la somn, dar n-aș vrea să mă trezesc și să văd că 'Kokki' a pierdut un nou thriller, dacă se poate,” a scris Kyrgios, prieten din copilărie cu Kokkinakis.

„Am rezolvat,” a comentat Kokkinakis, replicându-i lui Kyrgios.

4 hours and 38 minutes later ????@TKokkinakis has the last word against Wawrinka in marathon match 3-6, 7-5, 6-3, 6-7(4), 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/0YazoIkEec