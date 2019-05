Guardiola l-a ales pe inlocuitorul lui Kompany! Suma URIASA pe care vor fi nevoiti sa o plateasca cei de la City

Manchester City a ramas fara capitan.

Dupa ce Vincent Kompany si-a anuntat plecarea de la Manchester City, Pep Guardiola a identificat rapid omul pe care-l vrea drept inlocuitor al fostului capitan.

Este vorba despre Harry Maguire, de la Leicester, potrivit DailyMail.

Acesta este primul pe lista de posibili inlocuitori ai lui Kompany, iar cei de la City vor face tot posibilul sa-i obtina semnatura.

Totusi, cei de la Leicester nu vor sa-l vanda pe Maguire, care a semnat un contract pe cinci ani in luna septembrie anul trecut, dupa ce a aratat foarte bine la Cupa Mondiala si a primit oferte de la Manchester United.

Astfel, pretul pe care City ar urma sa-l achite pentru Maguire ar putea sa treca cu mult peste cel de 85 de milioane de euro pe care Liverpool l-a platit pentru Virgil van Dijk, avand in vedere si varsta si nationalitatea jucatorului lui Leicester.

Harry Maguire are 26 de ani si a impresionat atat vara trecuta, in timpul Cupei Mondiale, cat si in campionat, unde a aratat o forma foarte buna in tricoul lui Leicester.

Pep Guardiola may have already identified the player he wants to replace out-going captain Vincent Kompany... It's today's gossip ???? https://t.co/LhHTgl5GKi #mcfc pic.twitter.com/L4PUiNxBAx — BBC Sport (@BBCSport) 20 mai 2019

Kompany se intoarce la Anderlecht

Vincent Kompany, capitanul lui City, si-a anuntat plecarea de la echipa dupa 11 ani petrecuti la club, perioada in care a castigat 10 trofee, dintre care 4 titluri in Premier League!

Kompany a decis sa se intoarca la Anderlecht, echipa la care a crescut, urmand sa fie antrenor-jucator.

Kompany va avea de luat o decizie in ceea ce il priveste pe Alexandru Chipciu. Acesta este imprumutat la Sparta Praga pentru acest sezon si urmeaza sa revina la Bruxelles din vara. Romanul nu parea sa mai aiba un viitor la Anderlecht cu Fred Rutten antrenor, insa lucrurile se pot schimba avand in vedere ca decizia finala va fi luata de Kompany.