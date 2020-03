Mbappe, pozitiv la CORONAVIRUS?! SOC in lumea sportului: atacantul lui PSG s-a simtit rau si a fost supus testului

Informatia care zguduie lumea fotbalului a fost lansata de francezii de la Lequipe. Potrivit acestora, starul lui PSG nu s-a antrenat in ultimele doua zile si a fost supus astazi testului de coronavirus.

Rezultatul urmeaza sa vina miercuri dimineata.

Mbappe a simtit dureri in piept si a fost testat ca masura de precautie.

Breaking | Kylian Mbappé has been tested for coronavirus, results tomorrow, but early signs are that he has not contracted the virus. (L’Éq)