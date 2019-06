Se naste o noua forta in fotbalul european! Fiorentina, preluata de un miliardar cu echipa si in America! Spalletti ar putea fi numit antrenor

Castigatoare a doua titluri in Serie A in urma cu mai bine de jumatate de secol si finalista UEFA Champions League acum mai bine de 60 de ani, Fiorentina ar putea redeveni o forta a Europei.

Fiorentina, echipa de traditie a fotbalului italian, castigatoare a doua titluri ale Serie A in 1955/56 si 1968/69, dar si finalista a Cupei Campionilor Europeni in sezonul 1956/57, se afla pe punctul de a ajunge pe mainile unui miliardar!

Presa italiana, prin vocea agentiei ANSA, anunta ca Fiorentina este obiectul negocierilor dintre Diego si Andrea Della Valle, actualii patroni, si miliardarul Rocco Commisso, un magnat media cu afaceri in Statele Unite!

Italienii noteaza ca Rocco Commisso vrea sa se bata cu Juventus pentru titlu si sa o transforme pe Fiorentina intr-o forta. In ultimul sezon din Serie A, echipa toscana a terminat pe locul 16 al clasamentului.

Cine este Rocco Commisso



Rocco Commisso detine si clubul american de fotbal New York Cosmos, la care a jucat Raul Gonzalez. Acesta este un magnat nascut in regiunea Calabria, Italia, cu afaceri in Statele Unite.

In prezent, Rocco Commisso detine Mediacom, unul dintre cei mai mari cablisti din Statele Unite, companie a carei valoare este estimata la 4.7 miliarde $ (4.2 miliarde euro).

Vrea sa-l puna pe Spalletti antrenor



Italienii au aflat si ca Rocco Commisso are planul facut pentru Fiorentina, in cazul in care va reusi sa bata palma cu fratii Della Valle.

Commisso vrea sa-l puna antrenor pe Luciano Spalletti, liber de contract dupa ce a fost demis de Inter.

