Jovic a fost doar inceputul! Real Madrid a mai rezolvat un transfer de 55.000.000 euro astazi! Jucatorul urmeaza sa fie prezentat

Real Madrid a oficializat astazi transferul atacantului sarb Luka Jovic, de la Eintracht Frankfurt, in schimbul sumei de 60.000.000 euro.

Real Madrid l-a luat astazi pe Luka Jovic, de la Eintracht Frankfurt, cu 60.000.000 euro. Formatia de pe Santiago Bernabeu urmeaza sa mai anunte o mutare, noteaza presa spaniola!

Real Madrid a finalizat negocierile cu Lyon pentru Mendy



Real Madrid a finalizat negocierile cu Olympique Lyon pentru transferul internationalului francez Ferland Mendy, in schimbul sumei de 55.000.000 euro, anunta presa iberică.

Potrivit cotidianului AS, conducatorii clubului din Lyon au solicitat 60.000.000 euro in schimbul fundasului stanga, in timp ce madrilenii erau dispusi sa ofere doar 50.000.000, insa pana la urma s-a ajuns la un acord pentru o suma intermediara.

Mendy, aflat in prezent in cantonamentul selectionatei Frantei, va semna un contract valabil pana in 2025 cu Real Madrid, adauga publicatia sportiva madrilena.

Fotbalistul francez urmeaza sa efectueze vizita medicala in cursul zilei de marti, la Paris, alaturi de un medic al clubului spaniol, subliniaza la randul sau ziarul Marca.

Ferland Mendy, care va implini 24 ani sambata, este vazut drept succesorul brazilianului Marcelo in banda stanga a aparării Realului, fiind dorit de Zidane si de ceilalti membri ai staff-ul sau tehnic, care au insistat pentru transferul sau.