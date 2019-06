"Antrenori la FCSB? Becali and one..." Mihai Mironica, dupa ce Gigi Becali a anuntat noul antrenor

Gigi Becali a mai reusit sa uimeasca o data lumea.

Insa de aceasta data parca mai mult ca niciodata. L-a instalat antrenor la FCSB pe Andone. Dar cred ca era mai usor pentru stelisti sa accepte instalarea marelui dinamovist Ioan Andone decat aceasta mutare cu invizibilul Bogdan Andone, realmente un necunoscut, cel putin pentru publicul mai tanar. Pentru cei maturi, Bogdan Andone are relevanta doar ca jucator in Divizia A.

Si totusi, nu e chiar ceva fara precedent la Becali. Mirel Radoi nu antrenase nicio echipa, a fost simbolul nepotismului, al angajarii doar in virtutea faptului ca era finul patronului. Si Becali s-a intepat rau de tot, clasare ridicola in Liga 1, ratare a calificarii in Champions League si Europa League dupa ani si ani de prezenta permanenta in grupele cupelor europene.

Si cu Nicolae Dica tot o miscare nefireasca a parut, fostul decar al Stelei fiind antrenor doar in Liga 3, inainte de a fi angajat de Becali. Bogdan Andone chiar are o experienta superioara de antrenor in comparatie cu Dica la momentul instalarii la FCSB. Si totusi, chiar daca Dica a ratat titlul, el a adus ceva la fel sau poate chiar mai important, banii aferenti unui parcurs pana in 16-mile Europa League.

Pe de o parte, am auzit de-a lungul timpului cuvinte frumoase despre antrenorul Bogdan Andone. Pe de alta parte, exista astfel de exemple de la cele mai mari cluburi ale lumii. Cine era Tito Vilanova cand a fost instalat antrenor principal la FC Barcelona? Secund al lui Guardiola si atat. Venit dupa epoca grandioasa cu Pep, Vilanova a cucerit titlul in Spania cu Barca.

Insa ramane senzatia ca, de fapt, Becali nu-si cauta antrenor. Vrea doar un om care sa-i organizeze ciclul saptamanal de pregatire, dar care sa accepte ingerintele patronului in alcatuirea echipei de start si schimbarile cerute de “loja” in timpul meciurilor. Este o boala care a cuprins Liga 1 si care, intr-o masura mai mica sau mai mare se manifesta la toate echipele importante, care ne reprezinta si in acest sezon in cupele europene.

Becali e deja un fel de Liviu Dragnea. Proaspatul incarcerat dorea sa fie premier, nu putea chiar pe fata si atunci instala pe acest post marionete. Unele se revoltau si erau aruncate peste bord. Altele au fost dancile sau docile, optand pentru o exprimare academica, si au acceptat tutela totala. Ei bine, desi i s-a propus sa fie “premier”, Edi Iordanescu n-a dorit sa fie o dancila. Nici Nicolae Dica nu mai vrea.

Becali este blamat de toata lumea pentru ca nu respecta statutul antrenorului, dar, la sfarsitul zilei, avem un paradox: Becali ramane cel mai de succes antrenor din Liga 1 in cupele europene. De blamat, de huiduit, de denigrat, dar reusesc “profesionistii” sa-l depaseasca acolo unde nu mai tin combinatiile si alde Dudelange sau APOEL Nicosia nu se dau cuminti la o parte?